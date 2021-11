Pareggio fra Castrum e Setteville

La partita fra Castrum Monterotondo e Setteville Caserosse, sfida salvezza nel Girone B del campionato Promozione Lazio, termina due a due.

La partita

La sfida salvezza sembra mettersi in discesa per i padroni di casa del Castrum che passa in vantaggio nel primo tempo con Scarafile. Con due gol nella ripresa però torna in partita. Il Castrum però conquista il punto del pareggio, con il gol di Gatta.

La classifica

Non cambia la classifica di Castrum Monterotondo e Setteville, entrambe nelle parti meno nobili della partita con 7 punti.