Castrum Monterotondo-Guidonia 4-1: Caprioli show, poker da tre punti

Vittoria importante del Castrum Monterotondo che vince lo scontro diretto per quattro a uno contro il Guidonia. MVP della partita Caprioli autore di tutti e quattro i gol del Castrum.

La partita

Il Castrum sblocca la partita al minuto 10. Caprioli defilato sulla destra batte il portiere con un diagonale chirurgico. Ad inizio ripresa arriva il pareggio del Guidonia. La rete arriva sugli sviluppi di calcio d'angolo con un colpo di testa perfetto di Alfonsetti. Poco dopo, al 57esimo il Castrum resta in 10 per l'espulsione di Lomanto per fallo da ultimo uomo. In dieci però il Castrum trova la forza per passare in vantaggio nuovamente con Caprioli che appena dentro l'area col sinitro trova l'angolo sul palo lontano. Il Guidonia si getta in avanti e il Castrum punge ancora due volte sempre col solito Caprioli: prima al 70esimo con un bel pallonetto a beffare il portiere in uscita e poi all'85esimo.

La classifica

Con questo successo il Castrum sale a quota 21 punti in classifica superando proprio il Guidonia a 20 e ora penultimo nel Girone B.