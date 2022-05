Castrum Monterotondo-Fidene 4-2: Caprioli e compagni calano il poker salvezza

Il Castrum Monterotondo in casa supera per 4 a 2 il Fidene e conquista punti importanti in ottica salvezza nel Girone B del campionato Promozione.

La partita

Partenza sprint del Castrum che dopo 8 minuti e avanti due a zero. Prima segna Caprioli che a tu per tu con il portiere dopo una bella imbucata di Conti non sbaglia, poi è il turno di Santarelli con un bel tiro a giro sul secondo palo dal limite dell'area di rigore. Al 34esimo arriva il tris firmato Scarafile dopo un batti e ribatti dentro l'area piccola. Al 36esimo Aureli accorcia le distanze per il Fidene con un tiro dalla distanza deviato da un difensore del Castrum ma al 40esimo i padroni di casa allungano ancora con Lomanto che al termine di una bella ripartenza segna a porta vuota su assist di Scarafile. Nella ripresa al 60esimo il Fidene trova il secondo gol con un rigore di Di Gennario e al 65esimo il Castrum resta in 10 per l'espulsione di Cirasella per doppio giallo.

La classifica

Il Castrum sale a quota 25 punti accorciando in classifica proprio sul Fidene fermo a 30.