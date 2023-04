Cassano-Mourinho, il botta e risposta diventa "lite" social

Il botta e risposta fra Mourinho e Cassano non si ferma, anzi. L’ultimo colpo è quello dell’ex fantasista di Bari Vecchia che non le manda a dire al tecnico della Roma.

Cosa è successo?

Qualche giorno fa su una diretta Twitch alla BoboTv Cassano ha parlato degli allenatori delle due squadre della Capitale. FantAntonio ha speso parole al miele per il tecnico della Lazio mentre per quanto riguarda Mou ha detto: “Che alleni il Real o la Sanmartinese per me è la stessa cosa ormai. Potrebbe impegnarsi in attività differenti rispetto al calcio, tipo gestire un ristorante. Sarri ama il calcio e il suo mestiere, a lui del calcio non gliene frega un c…zo”.

La replica di Mou

Mourinho non si è fatto attendere, e dopo Torino-Roma ha attaccato l’ex calciatore della Roma ricordando i suoi trascorsi: “Siamo stati nelle stesse squadre in momenti diversi: quello che ho vinto io lo sapete, mentre lui a Madrid è ricordato per la giacca che indossava il giorno che è arrivato. Alla Roma Cassano ha conquistato una Supercoppa ma senza giocarla, perché in campo c’erano quelli bravi. E all’Inter non ha alzato nemmeno la Coppa di Lombardia”. Ma il missile Mourinho lo ha sganciato parlando di un episodio riguardante Cassano ai tempi dell’Inter: “A Cassano dico solo una cosa: stai attento, Antonio. Tu hai quarant’anni, io sessanta, ma a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura”. L’allenatore della Roma fa riferimento ad un ipotetico scontro fra Cassano e Livaja, con il giovane croato che avrebbe avuto la meglio sull’italiano.

“Mou altra figura di m…a”

I due sono due animi focosi e Cassano non ha digerito le parole del tecnico portoghese. L’ex giallorosso sui social ha replicato inveendo contro l’allenatore della Roma reo secondo l’ex attaccante della Nazionale di aver fatto un’altra brutta figura. Cassano infatti conferma la lite con Livaja ma di non essere arrivati alle mani: “Con Livaja ho litigato e ci siamo detti di tutto, io a lui e lui a me ma poi, dopo due giorni, amici come prima e siamo andati avanti. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di niente e di nessuno e di affrontare tutti. Io non ho paura di litigare, anche con le mani ma non l'ho mai fatto in 18 anni di carriera. Visto che qualcuno che ha fatto la spia, dì alla tua spia che quando abbiamo litigato si sono messi in mezzo venti persone e non siamo mai andati allo scontro fisico. Dì al tuo coniglietto che ti ha detto cag... altra figura di m... oltre a come fai giocare le tue squadre. Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno caro Mourinho”. Infine Cassano aggiunge: “Forse sono stato fortunato ma non ho mai avuto paura di niente e di nessuno. Lo dico a te e ai naviganti, ciao caro Mourinho".