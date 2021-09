Cassano contro Mkhitaryan: "Per la Roma è un problema"

Antonio Cassano ha detto la sua sul Derby della Capitale. L’ex attaccante della Roma è intervenuto come di consueto alla Bobo TV dove è ospite fisso, e come al solito ha parlato senza peli sulla lingua. Sul Derby Cassano è stato chiaro: “la Lazio ha giocato di rimessa e la Roma per settanta minuti ha attaccato”. Il talento di Bari Vecchia ha poi puntare il dito su un calciatore in particolare della rosa di Mourinho.

Cassano contro Mkhitaryan

Dopo aver attaccato in passato il capitano della Lazio Ciro Immobile, questa volta Fantantonio prende di mira Mkhitaryan. Cassano senza mezzi termini ha detto: “La Roma ha un grandissimo problema e voglio ricordarlo: Mkhitaryan sta facendo malissimo, ha giocato sottopunta ed è sembrato un pesce fuori d'acqua”.

Parole dure dell’ex numero 18 giallorosso che attacca l’armeno, che ha giocato un derby sottotono non nella sua posizione solita, sull’out di sinistra, ma da sostegno ad Abraham in sostituzione dello squalificato Lorenzo Pellegrini.

I numeri di Mkhitaryan alla Roma

In questa Serie A Mkhitaryan ha collezionato sei presenze e messo a segno una rete all’esordio in campionato contro la Fiorentina. In totale dalla stagione 2019/2020 ad oggi, l’armeno con la maglia della Roma ha totalizzato 81 presenze e 25 gol in tutte le competizioni. Con l’arrivo di Mourinho si pensava ad un addio da parte dell’armeno, che con lo Special One non aveva un buon rapporto nella sua esperienza in Premier League al Manchester United. In realtà Mkhitaryan è nella Roma di Mou un giocatore fondamentale e lo resterà, nonostante un brutto Derby giocato.