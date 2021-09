Caso Sambenedettese, il Trastevere rinvia la prima partita di Serie D

Dopo il grande ritardo nella composizione dei gironi continuano i problemi per quanto riguarda i calendari. A farne le spese questa volta è il Trastevere, che avrebbe dovuto affrontare oggi la Sambenedettese nell'esordio di campionato nel girone F di Serie D. La rocambolesca ammissione all'ultimo della squadra marchigiana ha comportato dei ritardi organizzativi tali che la Sambenedettese non può essere pronta per l'esordio fissato domenica 19 settembre. La partita tra Trastevere e Sambenedettese di oggi sarà quindi spostata ufficialmente al 29 settembre, sempre al Trastevere Stadium. Il presidente della squadra trasteverina Betturri ha commentato lo spostamento di data per la pagina ufficiale del club. "Oggi (17 settembre ndr) il Corriere nello Sport da notizia che il campionato del Trastevere iniziera in leggero ritardo. Effettivamente la prima partita la squadra trasteverina la disputera in terra d'Abruzzo a Notaresco domenica 26 settembre. L'esordio casalingo, invece avverra mercoledi 29/9 alle ore 15 al Trastevere Stadium contro la Sambenedettese. Certamente sarebbe stato preferibile iniziare il campionato regolarmente il 19 settembre tuttavia comprendiamo le esigenze degli amici di San Benedetto del Tronto i quali, attraverso inverosimili corsi e ricorsi (per noi francamente incomprensibili) hanno potuto iscrivere la propria squadra solo nella giornata di ieri. L'ultimo match tra le due storiche squadre risale all' 8 agosto 2018 in amichevole ad Amatrice, il risultato fu 1-1".