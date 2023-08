Caso Matic: le ultime sul centrocampista serbo

Nella Roma alla disperata ricerca di un attaccante, tiene banco il caso Nemanja Matic. Situazione particolare in cui però la società ha preso una posizione netta.

Il Rennes su Matic

Nemanja Matic (1988) è stato fra le belle sorprese della passata stagione. Idolo della tifoseria e fedelissimo di Mou, sul serbo sono circolate voci di un interessamento del Rennes. I francesi avrebbero contattato il centrocampista offrendo un biennale con opzione per il terzo anno. Una cifra allettante per il giocatore che è legato alla Roma fino al 2024.

La posizione della Roma

La Roma non intende privarsi a pochi giorni dall’inizio del campionato del proprio numero 8. Da Trigoria c’è fastidio per l’intervento del Rennes che non ha presentato nessuna offerta ai giallorossi per il giocatore e che invece ha sondato il terreno con l’ex Chelsea. Per la Roma Matic è incedibile salvo una forzatura del giocatore, che ad oggi non esiste, o un’offerta pari a 8-10 milioni di euro, cifra irrinunciabile per un over 30 con un anno solo di contratto.

Il post di Matic

Matic sempre attivo sui social ha smesso di postare per diversi giorni saltando le ultime amichevoli e allenandosi individualmente per recuperare da un problemino fisico. Nella giornata di ieri il calciatore e la moglie sono tornati attivi sui social. Il centrocampista ha postato una foto del Colosseo e la moglie un viaggio in aereo con vista sull’Olimpico e poi una serie di emoticon in cui saluta la Serbia (paese natale) per riabbracciare la Capitale trovando fra i vari commenti l’entusiasmo di altre wags come la moglie di Rui Patricio.

Inoltre fuori da Trigoria Pellegrini parlando con dei tifosi avrebbe smentito problemi nello spogliatoio fra i senatori e Matic.