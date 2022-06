Casal Barriera, un nuovo centrocampista in arrivo

Arriva dal Campus EUR il nuovo rinforzo del Casal Barriera, che con Daniele Stufa vuole alzare ulteriormente il livello del centrocampo in vista della prossima stagione di Promozione. Non si ferma quindi la girandola di annunci della squadra laziale, che dopo l'annuncio di Kanku ieri dimostra che vuole fare sul serio, così come il suo nuovo acquisto. "Innanzitutto ci tengo a dire che sono davvero felice di essere arrivato al Casale è stata una scelta molto facile per me, non conoscevo personalmente il direttore Melis e il presidente ma ci eravamo incrociati più volte nei vari campionati. Mi hanno accolto veramente alla grande spendendo delle bellissime parole nei miei confronti, non c'è stato nemmeno il tempo per le mie valutazioni personali che già avevo deciso in maniera positiva. Mi hanno spiegato il progetto e gli acquisti che avrebbero fatto, ho subito capito che si sarebbe allestita una grande squadra con giocatori di altissimo livello. Non conosco tutti personalmente, ma poter giocare con Gallaccio, Sansotta, Brighi solo per citarne alcuni, è sicuramente un privilegio. La scelta è stata dettata anche dal fatto che in squadra ritroverò proprio Michele Sansotta con cui ho già giocato e per cui nutro una stima immensa sia come persona che come giocatore. E' chiaro che non mi nascondo e la mia ambizione è sicuramente quella di fare il meglio possibile e, al di là del campionato che andremo ad affrontare, penso che abbiamo tutte le potenzialità per competere per un cammino di vertice. Ce la metteremo tutta per portare questa squadra e questa società in campionati maggiori perché lo merita per il modo di lavorare e la serietà che hanno. Non vedo l'ora di cominciare, sono carico a mille. E poi giocare davanti ad una tifoseria così calda e importante è sicuramente uno stimolo in più".