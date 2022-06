Casal Barriera, ufficiale un nuovo bomber in attacco

Scende in Promozione ma non si deprime il Casal Barriera, che annuncia l'acquisto di Michele Gallaccio, formidabile attaccante per la categoria, nell'ottica di risalire subito in Eccellenza. Un obiettivo dello stesso Gallaccio. “Non volevo vendermi semplicemente al migliore offerente ma cercavo qualcosa in più. Appena mi ha contattato il ds Melis che mi ha presentato il presidente sono bastati appena cinque minuti per trovare subito l'intesa giusta. Qui ho trovato una società seria come poche altre nel Lazio e con una grande voglia di rivalsa. In Promozione ho giocato solo per qualche mese a Palestrina in un'annata culminata con la promozione in Eccellenza e adesso non vedo l'ora di mettermi in gioco in questa nuova sfida. La società ha un progetto importante, ha deciso di alzare l'asticella per tornare subito in Eccellenza il palcoscenico giusto per una realtà come questa. Per ora non posso dire altro, solo che dopo di me arriveranno altri giocatori importanti”. La chiusura il bomber la dedica tutta ai suoi nuovi tifosi: “Ho sempre avuto un pizzico d'invidia per chi giocava qui e aveva al fortuna di poter contare su una tifoseria come i Warriors. Per noi giocatori deve essere una responsabilità quella di ripagarli di tutti i sacrifici che fanno per sostenerci in ogni momento. Sono certo che saranno la nostra arma in più”.