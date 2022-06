Casal Barriera, ufficiale un nuovo acquisto in attacco

18 gol con il Grifone, questo è il bottino di Danilo Bottoni con il Grifone lo scorso anno e ha convinto il Casal Barriera, che continua con la sua campagna acquisti, ad assicurarsene le prestazioni. Il nuovo attaccante si è presentato così ai microfoni del suo nuovo club. “Ho scelto il Casal Barriera perchè è una società seria e poi perchè conosco bene il presidente D'Alonzo e il direttore Melis che so essere persone affidabili e di parola. Quando mi hanno presentato il loro progetto non ci ho pensato due volte ad accettare. [...] Il presidente e il direttore stanno creando una squadra davvero competitiva. Starà a noi giocatori creare un gruppo unito perchè altrimenti non arriveremo mai ai nostri obiettivi. Personalmente voglio vincere con questa squadra e questo gruppo [...]Sarà un'emozione unica giocare per una tifoseria così calda come sono i Warriors. Poche squadre hanno questa fortuna e quindi non vedo l'ora di giocare per loro”.