Casal Barriera, ufficiale la separazione con mister Iardino

Cambia la panchina del Casal Barriera, la squadra di Promozione laziale ha infatti annunciato sulla propria pagina ufficiale il cambio di panchina per la prossima stagione. "Il Casal Barriera, in vista della nuova stagione, annuncia la separazione consensuale con il tecnico della prima squadra Nunzio Iardino. Una scelta condivisa e avvenuta in totale serenità con il club che ci tiene a ringraziare l’allenatore per la professionalità e l’impegno profuso nel sostenere la causa gialloverde facendogli i migliori auguri per il prosieguo della sua brillante carriera. A breve la società ufficializzerà la nuova guida tecnica per il campionato 2023/24".