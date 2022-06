Casal Barriera, ufficiale l'acquisto di un difensore

Altro colpo per il Casal Barriera, che appena retrocesso in Promozione non abbassa le sue ambizioni con la volontà di risalire subito. Il nuovo colpo in difesa è Sylvain Kanku, ex difensore di Vis Artena, Flaminia e Sorianese che si è presentato così ai microfoni del club. "Ho accettato la proposta del Casale perché diversi amici mi hanno parlato davvero bene di questa società, e conoscendo la dirigenza ho capito subito di essere arrivato in un club serio e che ha ottime ambizioni. La rosa che sta venendo su è davvero competitiva ed anche questo ha inciso sulla mia decisione. E poi mi hanno parlato dei tifosi che sono un qualcosa di unico. Sono pronto ad iniziare questa nuova avventura. Riguardo le ambizioni, chiaramente sono quelle di fare bene e di svolgere un campionato di vertice. Poi, chiaramente, per puntare alla vittoria finale dovranno verificarsi una serie di condizioni, ma penso che qui al Casale ci sia tutto per provarci".