Casal Barriera, ufficiale il colpaccio Diego Tornatore

Colpo del Casal Barriera, che continua la sua impressionante campagna acquisti chiudendo il colpo Diego Tornatore, in arrivo dal Colleferro e pronto a dare il suo contributo all'immediata risalita del club. “Le prime sensazioni sono sicuramente positive, ho trovato un ambiente genuino e dalla grande professionalità. Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con il presidente D'Alonzo e il direttore sportivo Melis che mi hanno descritto alla perfezione un progetto che mi ha subito allettato e in cui ho subito colto la serietà e l'umanità dietro le loro figure”. L'arrivo di Tornatore spinge ancora più in alto gli obiettivi del Casal Barriera. “In società non hanno nascosto la voglia di fare un campionato da protagonisti allestendo una squadra davvero importante. Vorrei dare il mio contributo affinchè si possano raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati con la consapevolezza di essere chiamato a dare quel pizzico di esperienza in più. Come sempre i miei obiettivi personali sono la conseguenza di tutto ciò che l’ambiente e la squadra mi trasmetterà lungo il cammino”. In chiusura Tornatore non vede l'ora di esultare con i suoi nuovi tifosi: “In questi anni ho seguito il Casal Barriera dall'esterno e sono stato sempre colpito dalla capacità di avere una tifoseria con un incredibile attaccamento alla squadra, particolarità davvero unica per una squadra di un quartiere romano.".