Casal Barriera, torna Ulisse

Il calciomercato del Casal Barriera si arrichisce di un altro importante ritorno. Torna a vestire la maglia gialloverde infatti l'esterno d'attacco Renato Ulisse.

Ulisse, classe 1993, ha lasciato il Casal Barriera nella stagione 2021/2022 per la Rocca Priora RdP con cui nella stagione scorsa ha conquistato la salvezza all'ultima giornata. Dopo quasi tre stagioni l'esterno torna dalla società di D'Alonzo: “Conosco bene la società e sapevo altrettanto della meticolosità e della serietà nel fare le cose di campo. Mi è stato proposto un progetto ambizioso, grazie al quale si cercherà di migliorare il piazzamento della stagione scorsa che non è andata secondo le attese. La scelta, dunque, è ricaduta su un progetto formato da persone dall’indubbia professionalità e voglia di vincere”.

Renato Ulisse ai microfoni del club dichiara: "La volontà è quella di fare un grande campionato. Questo non vuol dire necessariamente vincere o andare in Eccellenza ma piuttosto rendere la vita difficile a tutte le squadre che ci dovranno affrontare. La società mi ha voluto fortemente perché cercava un giocatore dalla grande esperienza in Promozione ed insieme ad altri ragazzi giovani appena arrivati cercheremo di formare un gruppo compatto e deciso verso l’obiettivo, quello di far brillare i colori della Casal Barriera”.