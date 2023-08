Casal Barriera, torna Pratillo

La campagna acquisti del Casal Barriera non conosce sosta. La formazione capitolina impegnata nel campionato Promozione ha infatti annunciato il ritorno di Nicolas Pratillo.

Il centrocampista aveva già giocato con la maglia gialloverde e conosceva ds e allenatore con cui ha lavorato durante l'avventura al Pro Roma in Eccellenza e questo ha aiutato ad agevolare la trattativa.

Sull'obiettivo della stagione Pratillo è chiaro: "Vogliamo creare un gruppo fantastico con dei ragazzi che, per quello che sto vedendo, hanno tanta voglia di fare bene. Sappiamo che il campionato di Promozione è lungo e livellato, ricco di concorrenza con squadre che non regalano nulla sul terreno di gioco ma cercheremo di dare il massimo. Non bisogna porci un obiettivo sul breve termine ma raccogliere punti gara dopo gara. Per farlo potremo poi contare anche su una società che ci sta vicino e che da sempre è tra le più solide del Lazio. Vogliamo far bene per ripagare la loro fiducia”.