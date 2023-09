Casal Barriera, Soccorsi: "Stiamo andando nella giusta direzione"

Fra i volti nuovi del Casal Barriera per la nuova stagione 2023/2024 c'è anche Andrea Soccorsi preparatore dei portieri, dopo l'esperienza con il Pro Roma.

Soccorsi al microfoni del club ha parlato del suo arrivo: "Sono arrivato al Casal Barriera da quest’anno anche se mi è capitato spesso di giocarci contro quando giocavo con il Pro Roma. Si respira un’aria serena ed è un ambiente che ti permette di lavorare bene, duramente, ma sempre con il sorriso. Approcciamo il campionato con la voglia di fare un buon campionato perché siamo convinti che stiamo andando nella giusta direzione. Possiamo divertirci e fare buoni risultati, ma questo solo se tutti daremo il massimo durante gli allenamenti".

Il preparatore dei portieri si è poi soffermato suoi due estremi difensori della squadra: "Per quanto riguarda i portieri ne abbiamo due giovani che però hanno già giocato in categoria e posso affermare che sono validi. I primi giorni della preparazione abbiamo stilato un programma che stiamo seguendo passo passo. Stiamo lavorando bene, ogni allenamento ci confrontiamo molto e se serve regoliamo i carichi in base alle richieste e alle necessità dei ragazzi. Sono molto contento di quello che stiamo facendo giorno dopo giorno".