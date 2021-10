Casal Barriera, senti Rodolfi "Abbiamo le qualità per fare meglio"

C'è eccitazione in casa Casal Barriera per la sfida di domenica contro la capolista, e a punteggio pieno, Tivoli. A parlare della sfida in arrivo è il centrocampista del Casal Barriera Flavio Rodolfi. “Siamo tutti consapevoli che domenica ci aspetta una partita molto complicata, loro sono stati considerati dall'inizio i favoriti e con le cinque vittorie raccolte in altrettante partite hanno già fatto capire il perché. Noi, al contrario, abbiamo avuto un inizio sicuramente sotto le aspettative in termini di risultati, ma soprattutto di prestazioni che troppo spesso sono state insufficienti”. Non si perde d'animo però Rodolfi, convinto che il Casal Barriera possa rimettersi sulla strada giusta. “Siamo convinti di avere le qualità per fare molto meglio – aggiunge Rodolfi - abbiamo già iniziato a lavorare sul campo per trovare le soluzioni migliori per affrontare la Tivoli, con la consapevolezza di dover anche ritrovare lo spirito che ha contraddistinto questa squadra negli anni scorsi e che ci permetteva di mettere in difficoltà chiunque, specialmente in casa”.