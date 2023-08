Casal Barriera, rinnova anche Brighi

Continuano i rinnovi in casa del Casal Barriera. L'ultimo in ordine di tempo ad aver rinnovato il suo contratto con i gialloverdi è Francesco Brighi attaccante classe 1996.

L'attaccante durante la scorsa stagione, la prima in gialloverde, è stato vittima di innumerevoli infortuni e ora punta al riscatto."Purtroppo lo scorso anno non ho potuto dare alla squadra ciò che avrei voluto" - dichiara l'attaccante - "ma sono rimasto perché la società mi ha dimostrato tanta fiducia, sono stato una delle prime riconferme e non vedo l'ora di restituire al Casal Barriera quanto di positivo mi ha dato".

Brighi parla degli obiettivi della squadra per l'annata 2023/2024: "Lo scorso anno ci davano campioni già ad agosto, poi però è andata diversamente. Ora non vogliamo gonfiare nuovamente le aspettative, la nostra squadra è forte, forse per certi versi anche più attrezzata rispetto a quella della scorsa stagione, ma per adesso partiamo semplicemente con l'intenzione di disputare un buon campionato, poi il resto si vedrà. Intanto io non vedo l'ora di ricominciare, di mostrare ciò che non ho potuto far vedere lo scorso anno e soprattutto di riprendere a lavorare con la squadra e con tutte le persone che fanno parte del Casal Barriera".