Casal Barriera, rinnovano Follo e Buccino

Altri rinnovi importanti e di prospettiva in casa Casal Barriera. I gialloblu hanno infatti prolungato i contratti dell'attaccante Follo e del giovane portiere Buccino.

Quella di Davide Follo (qui l'intervista a RomaToday) attaccante classe 2000 è una conferma importante per la società e per l'attaccante dopo un periodo non semplice dovuto agli infortuni. Queste le sue parole sul prolungamento: "Da quando sono arrivato al Casal Barriera mi sono sempre sentito a casa, non avevo mai trovato un ambiente così. Anche se giocare qui mi costa tanti sacrifici, li faccio volentieri con la voglia e la passione che ho per questi colori e soprattutto per il grande calore che una tifoseria come quella dei Warriors riesce a trasmettere. Sono veramente contento di essere qui, il presidente e il direttore hanno sempre dimostrato di avere grande fiducia in me e voglio ripagarla sul campo, mai come quest’anno voglio lasciare un segno con questi colori”.

Tommaso Buccino, portiere classe 2004, è arrivato al Casal Barriera lo scorso dicembre ma ha da subito conquistato la fiducia di tutto l'ambiente: "Mi sento prontissimo per il prossimo campionato perché credo nella squadra e nel progetto. Sono carico e non vedo l’ora di contribuire al massimo per la realizzazione degli obiettivi. Veniamo da un’annata non facile, purtroppo quando sono arrivato le cose erano già un po’ compromesse e la voglia di riscatto è tanta. Gli obiettivi sono alti sia a livello di squadra che personali, il traguardo più importante sarà rendere orgogliosi tifosi e presidente, e sotto la guida del nuovo mister ce la metteremo tutta per riuscirci”.