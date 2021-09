Casal Barriera, parla Bellardini "Siamo forti ma non lo stiamo dimostrando del tutto"

Il Casal Barriera ha iniziato la sua stagione di Eccellenza con due pareggi in altrettante partite, e una delle note positive è sicuramente Simone Bellardini, uno dei pezzi più pregiati del mercato della squadra laziale. Proprio Bellardini ha voluto parlare ai microfoni virtuali del Casal Barriera del suo ottimo momento di forma, che l'ha già visto siglare il primo gol in maglia gialloverde. “Per me è stato un grande inizio di stagione, mi trovo molto bene con i compagni e con mister Damiani che, rispetto al passato, mi fa giocare un po' più avanti e questo mi permette di trovare la via del gol con maggiore facilità”.

Un'analisi anche del momento della squadra, che dopo i primi due pareggi è ancora in attesa dei tre punti in campionato. “Contro la Vigor Perconti siamo partiti forte poi dopo il gol, non so se per paura o altro, abbiamo smesso di giocare. Ci siamo abbassati molto e non siamo più riusciti a ripartire. Prendere poi gol all'ultimo minuto è stato davvero un peccato perchè, considerando anche il match d'esordio in campionato, abbiamo gettato al vento quattro punti in due partite. Nonostante questo dico che siamo forti ma ancora non riusciamo a dimostrarlo a pieno in campo. Speriamo che già a partire da domenica riusciremo a trovare i tre punti, per noi e per i nostri grandi tifosi”.