Casal Barriera, Orsini: "Contento per il gol"

Dopo le parole di mister Aliberti arriva pure il commento di Federico Orsini autore del gol che ha permesso al Casal Barriera di battere il Tecchiena e salire al primo posto solitario in classifica con 9 punti.

Il classe 2005 ha segnato il suo primo gol al suo primo match in Promozione una gioia grandissima come dichiarato ai microfoni del club: “Era la mia partita di esordio in campionato perché prima di domenica avevo giocato solo in Coppa. Sono molto contento di aver potuto contribuire alla vittoria della squadra, soprattutto segnando all’ultimo minuto di una partita molto tesa”. E’ stato incredibile, subito dopo il goal sono stato travolto dai compagni e dalla felicità di tutti quanti”.

Orsini è figlio del del lavoro delle giovanili del club. Infatti il suo esordio in prima squadra è arrivato dopo un anno con l'Under 19: “Sono molto legato ormai al Casal Barriera e ai suoi colori sono arrivato l’anno scorso e ho giocato solamente nella Juniores. Quest’anno mi è stata data la possibilità di allenarmi con la prima squadra e ora spero di poter aiutare ancora il gruppo e che questo sia solo l’inizio di un grande campionato”.

In chiusura Orsini parla proprio dello splendido avvio di stagione: “Abbiamo iniziato con il piede giusto. Puntiamo a fare sempre il meglio in ogni partita. Nello spogliatoio si vede un gruppo molto unito, dai più esperti fino ai giovani. Speriamo di continuare così pensando già alla prossima partita e cercando di migliorare di giornata in giornata”.