Casal Barriera, Matarazzo nominato capitano

La prossima stagione sarà ricca di sorprese per quanto riguarda il Casal Barriera. La formazione gialloverde sta cambiando tanto, vedasi il nuovo allenatore e l'addio dello storico capitano Miccio.

Dopo la separazione dal centrocampista, il Casal Barriera ha individuato il suo nuovo capitano in Luca Matarazzo difensore classe 1997. La scelta di Matarazzo come nuovo capitano della squadra è stata una scelta voluta direttamente dal presidente del Casal Barriera D'Alonzo.

Queste le parole dei neo capitano Matarazzo: “Sono contentissimo. Mi è dispiaciuto per Seba perché ho giocato con lui ed ho toccato con mano la sua voglia e la sua capacità di trasmettere l’amore per questi colori. Sono orgoglioso che il presidente mi abbia voluto dare questo riconoscimento ma sono anche consapevole che questo comporta tante responsabilità. Servirà ancora più carattere. Cercherò di essere un capitano paziente con i più giovani e sempre pronto a spronare i miei compagni. Ai tifosi voglio promettere che sarò il primo a dare tutto e a trasmettere a chiunque vesta questi colori la voglia di lottare su ogni pallone e onorare il nome del Casal Barriera non solo a parole ma con i fatti sul campo”.

Il difensore ha poi parlato anche della prossima stagione: “Veniamo da un anno difficile ma l’anno prossimo sia pronti a dare ancora di più. Abbiamo confermato un buon blocco di giocatori che la società sta già provvedendo a rinforzare con innesti di qualità e giovani interessanti. Penso che potremo fare davvero un buon campionato, partiamo senza fare proclami ma con la consapevolezza che domenica dopo domenica potremo costruirci sempre nuovi traguardi attraverso l’impegno e il sacrificio”.