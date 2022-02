Casal Barriera, le parole di Sorrentino "Siamo un grande gruppo"

La bella vittoria per 3-0 del Casal Barriera contro il Guidonia ha lasciato il segno in Lorenzo Sorrentino, tra i marcatori della sfida di Eccellenza. "Segnare è sempre una bella soddisfazione, a qualsiasi età, in qualsiasi categoria. Contro il Guidonia abbiamo sempre avuto il controllo del match e potevamo chiuderla anche con un risultato più ampio. È stata una grande prestazione di squadra. Ora siamo a metà classifica ma penso che la squadra possa fare molto di più, siamo grande gruppo, con il quale mi trovo benissimo, e vedendo le squadre che ci stanno sopra non siamo secondi a nessuno. Purtroppo, durante l’anno abbiamo avuto qualche assenza di troppo, ma in questa seconda parte di stagione sono sicuro che con più concentrazione potremo fare molto meglio. L’obiettivo a livello di squadra è di arrivare tra le prime tre mentre, a livello personale, non mi pongo limiti. Lavoro ogni giorno per migliorare e gli allenamenti con la prima squadra mi stanno aiutando molto. Voglio giocare a calcio e farlo più a lungo possibile"