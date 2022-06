Casal Barriera, le parole di Sansotta "Nessuno è come il Casal Barriera"

Ci sarà anche l'anno prossimo Michele Sansotta, attaccante da tredici reti nella scorsa stagione e uno di quelli che sarà un punto cardine nella ripartenza del Casal Barriera. “Inutile dire quanto possa aver fatto male retrocedere soprattutto in un ambiente con una tifoseria come quella del Casal Barriera. Ha fatto davvero male, a me così come a chi ha questi colori nel cuore. Ho avuto tante richieste, non lo nego, però ho sempre sentito dentro di me di voler rimanere e, così come ci siamo infilati in questa situazione ora dobbiamo uscirne, insieme. Il calcio è uno sport che se vali sa come ripagarti e io sono certo che questa società vale tanto e che questa tifoseria merita tanto”. Una scelta che non leva comunque la tristezza per la retrocessione in Promozione. “Ho fatto bene, è vero. Però nonostante i 13 gol che ho segnato mi è rimasto dentro un grande rammarico. La mia scelta di restare al Casal Barriera è stata dettata da un forte spirito di rivalsa. A tutto questo si aggiunge il grande legame umano che ho con la società e con il presidente che è una persona unica. Stanno arrivando giocatori importanti che conosco bene e non nego che ho spinto tanto per farli venire qui perché un presidente così davvero non si trova da nessuna parte. Gli ingredienti per riprenderci quello che abbiamo lasciato sul campo quest’anno ci sono davvero tutti”.