Casal Barriera, le parole di Luzi "Non meritiamo questa classifica"

La sfida contro la capolista Tivoli si avvicina per il Casal Barriera, che nelle parole del suo calciatore Andrea Luzi presenta così la sfida per la squadra laziale, reduce da una buona vittoria contro il Tor Sapienza. “Veniamo da una settimana positiva, qualcosa è cambiato nel gruppo ma dobbiamo rimanere concentrati perchè la nostra situazione è ancora complicata anche se con l'ultima vittoria abbiamo dimostrato di non meritare questa posizione di classifica”. Luzi analizza anche il prossimo match: “Arrivati a questo punto del campionato non importa contro chi giochiamo. Sia che affrontiamo la prima della classe che l'ultima, l'atteggiamento deve sempre essere quello giusto riversando in campo la massima intensità e la massima voglia. Domenica affrontiamo la Tivoli ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e sull'arrivare al nostro obiettivo che è la salvezza. Vogliamo centrare questo traguardo perchè lo dobbiamo a noi stessi ma non solo. Se lo meritano il presidente, il mister e il direttore, per non parlare dei tifosi che anche se stiamo andando male non ci hanno mai fatto mancare il loro grande supporto”.