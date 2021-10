Casal Barriera, senti mister Damiani "Bravi i ragazzi a prendersi la vittoria"

Tanta soddisfazione in casa Casal Barriera dopo la vittoria pirotecnica per 3-2 contro il Centro Sportivo Primavera. A parlare questa volta è il tecnico del Casal Barriera Damiani, pieno di apprezzamenti verso la sua squadra. “Abbiamo giocato un primo tempo non buono, abbiamo commesso qualche errore e siamo andati sul doppio svantaggio anche se i due gol sono stati viziati da altrettanti falli. Nel secondo invece i ragazzi hanno avuto una grande reazione e sono stati bravi a prendersi la vittoria. Perciò dobbiamo ripartire dal secondo tempo di ieri, adesso arrivano tre partite difficilissime contro Pro Calcio, Tivoli e Anzio. Soprattutto la Tivoli è secondo me la squadra da battere e farà un campionato a parte. Tornando a ieri, voglio fare i complimenti ai nostri tifosi, voglio ringraziarli perché nonostante il momento che stavamo vivendo non hanno mai smesso di trasmetterci positività. E' soprattutto merito loro se siamo riusciti a capovolgere la partita”.