Casal Barriera, le parole di Bellardini "Possiamo impensierire la Tivoli"

Il netto 4-0 inferto al Tor Sapienza ha portato tanta gioia nell'ambiente Casal Barriera, con il calciatore del sodalizio laziale Simone Bellardini che ha così analizzato il poker siglato nella sfida di Eccellenza. “Sono molto soddisfatto per la vittoria. Abbiamo approcciato sin da subito come volevamo, abbiamo preparato bene la partita e volevamo a tutti i costi i tre punti sia per la classifica sia per come era finita la partita dell’andata. Un successo che ci dà molta fiducia per affrontare la partita che ci aspetta domenica a Tivoli. Se giocheremo come sappiamo e con la giusta mentalità per la Tivoli non sarà per nulla semplice. Da oggi ci spettano dieci finali in cui dobbiamo dare tutto anche perché una squadra come la nostra non può stare in quella posizione di classifica. A livello personale sono molto soddisfatto del campionato che sto facendo anche se penso che si può sempre migliorare”.