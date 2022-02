Casal Barriera, le parole di Accrachi "Vogliamo salvarci"

La vittoria con la Vigor Perconti ha sollevato il morale in casa Casal Barriera, che tramite il suo attaccante Momo Accrachi esprime tutta la soddisfazione per il periodo positivo della squadra del girone B di Eccellenza. "Centrare questo successo è stato fondamentale tanto in ottica salvezza quanto per il morale. Ora dobbiamo continuare così e proseguire a lavorare come stiamo facendo sempre pronti a dare tutto. Vogliamo salvarci, se lo merita non solo la società ma anche tutti i nostri tifosi che ogni domenica non mancano di farci sentire il loro grande supporto". Accrachi commenta anche i prossimi impegni. "Siamo felici perchè abbiamo vinto contro un'ottima squadra ma siamo consapevoli che ora ci aspetta un altro impegno tutt'altro che semplice. Anche la Luiss non è da meno della Vigor Perconti ma siamo fiduciosi. Ci stiamo preparando bene, come sempre, con la consapevolezza che questo girone di ritorno potrà essere per noi un campionato completamente diverso. Quindi godiamoci la vittoria ma, come dico sempre, testa bassa e pedalare perchè abbiamo tutte le qualità per salvarci".