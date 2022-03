Casal Barriera, le parole del presidente D'Alonzo "Ora bisogna dare tutto"

Il presidente del Casal Barriera Carlo D'Alonzo non perde la speranza dopo la sconfitta contro la capolista Tivoli. “I ragazzi lavorano bene durante la settimana e devono continuare a farlo. Contro la Tivoli la sconfitta ci può stare, non sono queste le partite in cui dobbiamo necessariamente fare punti. Chiaramente bisogna superare questo momento delicato per tutti, ma sono convinto che il lavoro alla fine porta sempre i suoi frutti. Siamo molto fiduciosi per il finale di campionato, adesso dobbiamo dare tutto noi stessi per fare in modo di andarci a giocare la salvezza ai play out. Non vogliamo e non dobbiamo mollare”.