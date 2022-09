Casal Barriera, la carica di Tornatore "Saremo protagonisti"

L'esordio in coppa contro l'Ottavia si avvicina per il Casal Barriera e il grande colpo estivo Diego Tornatore non vede l'ora di cominciare. “Stiamo lavorando bene. Siamo un bel gruppo, sia dal punto di vista tecnico che umano. Ci stiamo amalgamando bene e questo è il primo presupposto per fare bene. Con questo format particolare, che prevede prima la Coppa per poi aspettare ottobre per il campionato, è un po' strano ma una società come la nostra che punta a fare ben in entrambe le competizioni non può sottovalutare nessun impegno. Sono fiducioso, stiamo lavorando per partire nel migliore dei modi”.

Per Tornatore gli obiettivi sono chiari. “Indipendentemente dagli avversari, in questo periodo della stagione bisogna badare a essere cinici, essenziali e ovviamente mettere in campo quello che si è riusciti a provare in questo breve periodo di preparazione. Personalmente questo primo periodo al Casal Barriera è stato molto positivo, ho trovato un ambiente accogliente e professionale allo stesso tempo dove c'è tutto per far bene. Sarà una stagione impegnativa soprattutto per i tanti chilometri che siamo chiamati ad affrontare e che nessuno si sarebbe aspettato. Però sono già sicuro che troveremo il grande entusiasmo dei nostri tifosi che ho già intuito che non ci lasceranno soli, neanche di fronte a tutte quelle trasferte così lunghe. Mi auguro e mi aspetto un Casal Barriera protagonista”.