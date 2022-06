Casal Barriera, il ritorno di Matarazzo "Per me è un ritorno speciale"

Torna al Casal Barriera Luca Matarazzo, pronto ad aiutare la squadra appena retrocessa in Promozione a risalire. "Per me è un ritorno speciale. il Casal Barriera è una società che mi ha dato tanto e mi ha fatto passare due anni bellissimi. Ora torno per affrontare un campionato diverso, in cui gioco per la prima volta, lo faccio con qualche responsabilità in più e, vedendo come si stanno muovendo sul mercato, per vivere una stagione da protagonisti”. Matarazzo non nasconde le ambizioni del Casal Barriera. “Torno con la voglia di riprendere quello che di buono abbiamo fatto negli anni passati. La società mi ha presentato un progetto importante dimostrando di avere tanta voglia di ritagliarsi un ruolo da protagonista. Qui inoltre ho uno splendido rapporto con i tifosi che sono fantastici e perciò non ci ho messo molto a sposare un progetto che non vedo l’ora di riprendere da dove avevo lasciato”.