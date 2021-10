Casal Barriera, il presidente D'Alonzo "Speriamo di avere più fortuna con gli arbitri"

La sconfitta contro la LUISS è una buona occasione per sentire l'opinione del presidente del Casal Barriera Carlo d'Alonzo sulla partita e sul campionato della sua squadra. “Segnali positivi ci sono, nonostante la sconfitta. Stiamo aspettando che alcuni giocatori recuperino dagli infortuni, soprattutto nel reparto avanzato dove fino ad oggi siamo stati un po' carenti. Non a caso contro la LUISS siamo stati noi a fare la partita mancando però in fase realizzativa”. D'Alonzo continua a parlare focalizzandosi sulla partita persa di domenica contro la LUISS. “Diciamo che sono stati bravi e fortunati a sfruttare le prime e uniche due occasioni che hanno avuto nel primo tempo mettendo così il match decisamente in discesa per loro. Poi, vuoi per la bravura e l'esperienza di Stendardo nell'istruire i suoi giocatori, vuoi per i rigori non fischiati su Dridi e Bellardini la partita si è un po' innervosita nel finale”. Non manca la stoccata del presidente all'arbitraggio, ritenuto scandaloso dai vertici del Casal Barriera. “Dispiace perchè veniamo da due partite in cui l'errore arbitrale è stato determinante. Prima di tutto ci tengo a ringraziare la LUISS per l'ospitalità e per aver compreso il nostro nervosismo nella parte finale di gara e dovuto unicamente all'atteggiamento tenuto dal direttore di gara. Da qui in avanti, speriamo di avere più fortuna con gli arbitri...”