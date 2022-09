Casal Barriera, il commento di Ciurluini "Era importante vincere ma testa al ritorno"

Il Casal Barriera si gode la vittoria nel primo round di coppa contro l'Ottavia. A raccontarci le sensazioni dello spogliatoio gialloverde è Mattia Ciurluini: “Ci tenevamo molto ad iniziare la stagione con una vittoria, soprattutto in casa. Avremmo preferito fare un secondo tempo migliore ma, a causa del caldo, della preparazione in corso e di una serie di problemi fisici, non siamo riusciti nel nostro intento. L'importante è stato non prendere gol come ci aveva chiesto il mister. Aver sofferto tutti insieme per raggiungere la vittoria è sicuramente un passo importante nella nostra crescita come squadra e come gruppo”. Ciurluini non abbassa però la guardia in vista del ritorno: “Mi aspetto una gara difficile, sicuramente. Dobbiamo lavorare molto in settimana e recuperare alcune assenze. Sarà importante cercare di segnare, vista la regola dei gol in trasferta. Dovremmo poi essere bravi a difendere di squadra e sfruttare le nostre qualità offensive”. In chiusura Ciurluini parla poi delle aspettative sulla stagione: “Le aspettative sono alte. Non ci nascondiamo, l'obiettivo è quello di fare un campionato di vertice. Per vincere, sarà fondamentale arrivare a gennaio-febbraio nel treno di testa e giocarci al meglio le nostre possibilità nelle partite finali. Importante sarà arrivare in quel momento con un gruppo unito e compatto, il resto verrà di conseguenza”.

[comunicato stampa Casal Barriera]