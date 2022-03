Casal Barriera, i pensieri di Rodolfi "Sappiamo di non potere fare calcoli"

La vittoria contro lo Sporting Ariccia ha rinfrancato gli animi in casa Casal Barriera, con il centrocampista Flavio Rodolfi che è pronto per la sfida contro l'Indomita Pomezia. “Sicuramente l'ultima vittoria è stata importante, perchè sapevamo che in caso di sconfitta la salvezza poteva diventare più di un'impresa. Siamo stati bravi a rispondere presenti sia dal punto di vista del risultato che, soprattutto, della prestazione”. Rodolfi pensa già a finire la stagione nel modo migliore. “D'ora in avanti sappiamo di non poter fare calcoli, bisogna fare più punti possibili cercando di avere quella continuità di risultati che ci è mancata durante tutta la stagione. Ci aspettano ancora tanti scontri diretti quindi ogni settimana possiamo non solo fare punti ma anche toglierli alle nostre dirette concorrenti. Ecco perchè è obbligatorio crederci e non mollare fino alla fine perchè nonostante le tante difficoltà di quest'anno siamo ancora in corsa e pronti a giocarcela”.