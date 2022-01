Casal Barriera, Follo prepara il rientro in campo "Non vedo l'ora di tornare"

Corre veloce Davide Follo, che sta approfittando della pausa per COVID dei campionati per allontanare finalmente lo spettro degli infortuni che lo sta perseguitando da inizio stagione. “Ho colto l'occasione datami da questa pausa per cercare di recuperare al meglio dall'ultimo infortunio che ho avuto. Spero di riuscire a tornare a disposizione già per il 30. Quest'anno purtroppo non è partito come ci aspettavamo. Personalmente ho avuto un infortunio che mi ha dato più problemi di quanto pensavamo ma ho sempre cercato di farmi forza. Ho dato il massimo e, anche grazie all'aiuto di società e compagni ho superato quella paura psicologica che avevo non essendo al meglio e ho dato tutto me stesso. Ora spero di riuscire a recuperare quanto prima per continuare a lottare sul campo”.