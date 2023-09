Casal Barriera, Follo: "Vittoria meritata"

Il Casal Barriera ha vinto all’esordio nel girone D battendo per due a uno il Sant’Angelo Romano grazie alle reti di Follo (che inizia alla grande la stagione, qui l’intervista a RomaToday dello scorso finale di stagione) e Brighi.

Follo, attaccante classe 2000, ha commentato così ai microfoni del club il successo: “Siamo molto contenti di aver portato a casa i primi tre punti, ci tenevamo molto a far bene alla prima e non possiamo che essere soddisfatti della gara disputata, abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco per la maggior parte de tempo. Risultato giusto quindi, avendo creato anche delle occasioni per il possibile 1-3, loro hanno avuto chance invece nel primo tempo sull'1-1, ma per il resto abbiamo meritato molto di più. Siamo contenti abbiamo lavorato tanto per questi primi tre punti, adesso non resta che replicare quanto fatto nella prossima domenica".

Grande soddisfazione per il centravanti che ha messo a segno il momentaneo 0-1: "Sono contento di essermi riuscito subito a sbloccare e partire con il primo gol della squadra, per un attaccante è importante perché ti da molta più fiducia e sicurezza nei tuoi mezzi. Ringrazio i compagni che mi aiutano e che mi cercano. Spero di aiutarli a raggiungere il nostro obiettivo. L'importante però ripeto, era vincere la prima partita e l'abbiamo fatto".