Casal Barriera, Follo: "Per noi non è stata una stagione facile. L'anno prossimo punto a segnare tanti gol"

Nella trentesima e ultima giornata del campionato Promozione Girone A il Casal Barriera ha superato per quattro a due il Santa Marinella. Una partita senza patemi di classifica per le due squadre e che ha dunque regalato gol e spettacolo. Protagonista di giornata l’attaccante del Casal Barriera Davide Follo autore di una doppietta e scelto da RomaToday come miglior giocatore dell’ultimo turno del Girone A.

Follo attaccante classe 2000 ha parlato così in esclusiva a RomaToday della vittoria del Casal Barriera: “È stata una partita molto divertente vista da fuori. Due ribaltamenti di risultato, noi che siamo andati in vantaggio e loro bravi a farci due gol. Noi però nel secondo tempo siamo entrati in campo con la voglia di riprenderla per vincere chiudere bene la stagione in casa davanti al nostro pubblico”. Follo è stato autore del momentaneo 1-0 e 3-2: “Il primo gol nasce da una bella azione di squadra, cross dall’esterno e io mi libero al centro dell’area e metto la palla dentro. Il secondo gol nasce da un’altra azione manovrata, Tornatore mette una palla in mezzo che viene deviata e finisce dalle mie parti: stoppo e tiro in porta da posizione defilata trovando l'angolino”.

Per il classe 2000 non è stata una stagione facile visto il brutto infortunio (operazione al crociato l’anno scorso, ndr) da cui veniva e quindi con un rientro in gruppo più lento e graduale: “Non è stata la mia miglior stagione. Visto l’infortunio il mio obiettivo era quello di tornare a giocare senza dolore e con spensieratezza”. Nonostante la preparazione iniziata in ritardo Follo ha collezionato 7 gol in campionato e l’obiettivo per la prossima stagione è già chiaro: “Per la prossima stagione punto a segnare tanti gol”.

Il Casal Barriera nonostante fosse nella rosa delle formazioni più accreditate alla vittoria finale ha chiuso il campionato al settimo posto: “C’erano tante aspettative su di noi per fare un campionato di vertice e purtroppo non è stato fatto. All’inizio siamo partiti bene poi c’è stato un black out che non riusciamo ancora a spiegarci. Ci siamo ritrovati a fare un cambio di gestione durante il girone d’andata sperando potesse darci la scossa però poi riprendere un campionato del genere con tante squadre attrezzate quasi come noi, è stato difficile”.

Infine Follo ci svela un giocatore del grande calcio che guarda sempre con ammirazione: “Mi piace tanto Dzeko. Un attaccante che ho sempre amato per il suo modo di giocare”.