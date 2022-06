Casal Barriera, Flavio Rodolfi è tra i confermati

Ci sarà anche in Promozione Flavio Rodolfi, centrocampista classe 1997 e sicuramente una permanenza importante per la prossima stagione del Casal Barriera, che punta subito a risalire in Eccellenza Lazio. Il giocatore ha commentato così la sua conferma in organico. "La scelta di rimanere al Casale è stata abbastanza semplice, questo sarà il mio quarto anno qui. Il legame con questa società è molto forte e inoltre il mercato in entrata sta mostrando chiaramente quali siano le ambizioni per l'anno prossimo, visto l'arrivo di giocatori di grande importanza. L'obiettivo sarà ovviamente quello di far dimenticare la stagione appena passata cercando di riportare subito questa squadra in Eccellenza, e considerate le premesse sono convinto che lavorando bene giorno dopo giorno potremo toglierci delle belle soddisfazioni".