Casal Barriera e Atletico Lodigiani non si fanno male, è pareggio al Francesca Gianni

Partita combattuta al Francesca Gianni, campo dell'Atletico Lodigiani e teatro della sfida tra Casal Barriera e la squadra locale. La squadra di mister Carlini ha acciuffato il pari in una partita che si stava complicando, con il pareggio di Di Nolfo che risponde al vantaggio firmato su rigore da Bellardini al 38'. Nonostante le occasioni i padroni di casa non riescono a sfondare e si devono accontentare di un punto che li mantiene a un punto dalla zona salvezza. Resta in zona rossa il Casal Barriera, che però accorcia lo svantaggio dalla zona playout a sei punti.

Atletico Lodigiani - Casal Barriera 1-1

Atletico Lodigiani: Bolletta Ortu, Guidotti, Zitelli (35' st Carruolo), Ceccarini Sarrocco, Varano (10' st Tariciotti), Micheli (30' st Dell'Aquila), Demofonti, Di Nolfo, Lommi. A disp: Sabatini, Marchizza, Vitiello, De Angelis, Iovinella, Pellegrini. All. Carlini.

Casal Barriera: Marcucci, Pistillo, Campanella, De Santis, Mastroddi, Esposito, Tagliabue (19' st Luzi), Rodolfi (22' st Miccio), Accrachi, Bellardini, Sansotta. A disp. Altomari, Iannotta, Dridi, Melis, Fradeani, Birzo, Fichera. All. Damiani.

Arbitro: Colella di Rimini.

Reti: 36' pt Bellardini (CB) su rigore, 40' pt Di Nolfo (AL).

Note: ammoniti Zitelli, Pistillo, Varano, Sarrocco, Micheli, Di Nolfo. Espulso l'allenatore del Casal Barriera Damiani per proteste al 35' st, Lommi (AL) per gioco scorretto al 43' st, Campanella (CB) per doppia ammonizione al 45' st.