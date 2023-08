Casal Barriera, colpo grosso per la difesa: c'è Agostinelli

Il Casal Barriera continua la sua estate di acquisti. La formazione romana è fra le squadre di Promozione più attive sul mercato e l'ultimo acquisto è di alto spessore e si chiama Davide Agostinelli.

Agostinelli difensore classe 1999 arriva al Casal Barriera dall'Arcadia dove nell'ultima stagione nel Girone C di Promozione ha fatto registrare la miglior difesa del torneo.

Decisivo nel trasferimento sono stati il direttore sportivo e l'allenatore del Casal Barriera, con cui Agostinelli ha lavorato ai tempi del Pro Roma:“Conoscendo il direttore sportivo e l’allenatore da parecchi anni, con i quali ho avuto anche la fortuna di esordire in Eccellenza al Pro Roma, la scelta è stata semplice. Quando bussa alla tua porta una società così consolidata come il Casal Barriera, non puoi rifiutare".

Agostinelli ha chiaro l'obiettivo: “Sicuramente c’è da migliorare il piazzamento ottenuto nella scorsa stagione. C’è molto da lavorare, in quanto la rosa è stata rivoluzionata con tanti ragazzi giovani e altri con più esperienza. Tante facce nuove, tra cui la mia, quindi si dovrà creare la giusta alchimia di squadra per poterci esprimere al meglio. Non ci poniamo comunque degli obiettivi fissi, speriamo di dare del filo da torcere a chiunque ci incontri in campionato, dando sempre il massimo partita dopo partita”.