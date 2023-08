Terzo anno al Casal Barriera per Sorrentino

Lorenzo Sorrentino per la terza stagione consecutiva vestirà la maglia gialloverde del Casal Barriera, formazione militante nel Girone B del campionato Promozione.

Attaccante classe 2004 Sorrentino è stato riconfermato dal presidente e dal direttore Melis e sarà a disposizione del tecnico Mattia Aliberti. La punta non ha dubbi sugli obiettivi stagionali: "Si dovrà lavorare tanto, restare concentrati e uniti come gruppo. Tutti a disposizione della squadra, così arriveranno inevitabilmente bei risultati, poichè ogni componente aiuta a far rendere al meglio l'altra. Bisogna cercare di mantenere un certo equilibrio, riuscendo a far tesoro degli errori del passato ed essere, ripeto, squadra in ogni sua componente, ragionando di partita in partita, domenica dopo domenica e andare a vincere tutti insieme".