Casal Barriera, confermato Melis

Adriano Melis sarà ancora un calciatore del Casal Barriea. Il difensore classe 2003 lotterà ancora per i gialloverdi e confermando il suo forte legame con la squadra e l'ambiente.

"Ho un legame speciale con la società e con il mister Mattia Aliberti che è stato uno dei primi allenatori che ho avuto da piccolo. A questo si aggiunge un bel gruppo fatto sopratutto di bravi ragazzi oltre che di ottimi giocatori" - dichiara Melis che aggiunge - "Sono un vero e proprio tifoso del Casal Barriera. Non smetterò mai di lottare per questi colori e per i nostri tifosi perché i warriors ce li invidia tutta Roma”.

Melis ha chiari gli obiettivi per la prossima stagione in cui ci sono tante aspettative per la squadra: "Il gruppo sicuramente è importante come era già l’altro anno e non vedo l’ora di cominciare e conoscere i nuovi compagni. So che in squadra la concorrenza sarà tanta e che dovrò impegnarmi al massimo ma stare vicino a giocatori di reparto importanti sarà uno stimolo in più per fare ancora meglio”.