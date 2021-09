Il Casal Barriera annuncia due nuovi acquisti

Alle porte della nuova stagione non si ferma il mercato delle squadre di Eccellenza Laziale. Protagonista degli acquisti di oggi è l'ASD Casal Barriera, militante nel girone B, che ha annunciato tramite la sua pagina ufficiale di Facebook l'acquisto di due giovani calciatori. Il primo ad essere stato presentato sui canali social è Luca Aurelj, centrocampista classe 2002 proveniente dall'Ostiamare. Il giocatore, descritto dalla pagine ufficiale del club come in grado di disimpegnarsi sia come centrocampista che come esterno, è stato accolto calorosamente ai microfoni virtuali del Casal Barriera dal direttore sportivo della società romana Massimiliano Melis. “Sono contento di averlo qui, ha deciso di mettersi in gioco con noi e in questi primi giorni di preparazione si sta facendo apprezzare per le sue qualità non solo tecniche ma anche caratteriali”.

Un'accoglienza ribadita anche per il secondo acquisto ufficializzato oggi, il terzino sinistro anche lui classe 2002 Fausto Iannotta. Il giocatore ha deciso di abbracciare il progetto del Casal Barriera dopo aver passato la scorsa stagione al Pro Calcio Tor Sapienza, altra squadra militante nel girone B di Eccellenza Laziale. “E' venuto in prova per una settimana e ci ha convinto – dichiara il ds Massimiliano Melis – è giovane ma ha dimostrato di avere un buon sinistro e ottime capacità atletiche. Sono certo che saprà rendersi utile alla causa di mister Damiani”. Il Casal Barriera esordirà in coppa domenica 5 settembre sul campo della Luiss. Atteso per il 19 settembre l'esordio in campionato in trasferta contro il Real Rocca di Papa.