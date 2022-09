Casal Barriera, arriva un nuovo portiere

Il Casal Barriera si rinforza con un nuovo arrivo tra i pali: Leonardo Bibbo è un nuovo calciatore gialloverde. “Perchè ho scelto il Casal Barriera? Il direttore mi ha fatto vedere un video della tifoseria e sono rimasto sbalordito qui inoltre grazie al mister ho conosciuto uno spogliatoio pieno di giocatori importanti in cui ho percepito la voglia da parte di tutti di arrivare al massimo. Già dalla prima volta che sono venuto qui ho poi trovato un ambiente che mi ha subito colpito in positivo”. In chiusura Bibbo parla poi dei suoi obiettivi personali con la nuova maglia: “Voglio affrontare questa nuova avventura nel miglior modo possibile cercando di fare il massimo per la squadra. Sono veramente contento di essere al Casal Barriera e sono carico per cominciare”.

[comunicato stampa Casal Barriera]