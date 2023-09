Casal Barriera, Aliberti: "Vittoria meritata"

Il Casal Barriera si è imposta per due a zero nella seconda giornata del Girone D del campionato Promozione contro l'Atletico Vescovio. Decisiva la doppietta di Follo (tre gol in due partite).

Soddisfatto il mister dei gialloverdi, Aliberti, che ai microfoni del club ha commentato così la partita: "Sapevamo di incontrare una squadra forte ed organizzata, nel primo tempo c'è stato grande equilibrio, prima parte meglio noi e ultimi 15 minuti meglio il Vescovio. Nel secondo tempo siamo partiti forte e abbiamo meritato il vantaggio concedendo poco o nulla e poi siamo stati bravi a chiuderla. Questa vittoria è per tutto l'ambiente Casal Barriera, società, squadra e tifosi che sono il nostro dodicesimo uomo in campo".

Il Casal Barriera è fra le squadre in testa al Girone D con sei punti (punteggio pieno). La formazioni di mister Aliberti ora è attesa dall'impegno casalingo in coppa contro lo Sporting Montesacro e la trasferta di campionato contro il Tecchiena.