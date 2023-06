Casal Barriera: Aliberti è il nuovo allenatore

Dopo l'addio a Nunzio Iardino il Casal Barriera ha annunciato il suo nuova allenatore. A sedere sulla panchina dei gialloverdi sarà Mattia Aliberti, ex giocatore proprio del Casal Barriera.

Aliberti ha già vestito la maglia gialloverde nella sua avventura da calciatore e nell'ultima stagione ha vinto il campionato con il Trastevere Under 16. Il Casal Barriera nella prossima stagione si affiderà ad un mix fra esperti e under, con un occhio di riguardo a giovani.

Queste le prime parole da tecnico gialloverde di Aliberti: "Sono contentissimo quando è arrivata la chiamata ho accettato subito vista la grande stima che ho per il presidente e per il direttore. Mi hanno esposto il progetto, vogliono ricostruire quello che è andato in frantumi in questi ultimi due anni. Lasciare il Trastevere non è stato semplice perché è una grande società ma avere l’occasione di riportare entusiasmo in una piazza così è davvero qualcosa di unico. Ho vissuto il Casal Barriera da giocatore vincendo anche un campionato. So bene quanta passione c’è e di quanto incredibili siano i Warriors. Torno con tanto entusiasmo, non vedo l’ora di iniziare”.

Per quanto riguarda il mercato l'allenatore è chiaro: "Non ci saranno spese folli come magari faranno alcuni, noi punteremo ad avere under bravi con i giusti giocatori d’esperienza. Non partiremo facendo proclami di vittoria ma, poco ma sicuro, ce la giocheremo con tutti costruendoci i nostri obiettivi settimana dopo settimana. L’unica promessa che posso fare è quella che chi incontrerà il Casal Barriera troverà una squadra pronta a lottare, a fare la sua partita e uscire dal campo stremato”.