Casal Barriera: arriva l'ex Lazio, Lorenzo Pace

Colpo importante per il Casal Barriera che dopo aver annunciato Mattia Aliberti come nuovo allenatore ufficializza Lorenzo Pace primo acquisto della campagna estiva.

Pace, centrocampista classe 1995, vanta una grande esperienza nel terittorio laziale. Per lui tante annate in Serie D divise fra Viterbese, Trastevere, Apriia, Cynthialbalonga e Vis Artena e ancora prima l'inizio nella Primavera della Lazio.

Questo l'annuncio dei gialloverdi: "Il Casal Barriera scalda i motori in vista della prossima stagione e lo fa piazzando un colpo da 90. Il primo acquisto è infatti Lorenzo Pace, centrocampista di qualità dalla carriera di tutto rispetto, con un passato anche alla Lazio".

Queste le prime parole del regista alla corte di Aliberti: "La mia prima impressione è sicuramente ottima, ho avuto da subito delle sensazioni positive dopo aver parlato con mister, direttore e presidente. Tutti trasmettono serietà, serenità e ambizione. Proprio per questo ho deciso di accettare con felicità la chiamata della società sposando appieno quello che è il loro progetto. Come sono solito fare entrerò nella società in punta dei piedi sperando di riuscire a trasmettere e dimostrare la mia esperienza attraverso i fatti e cercando di sostenere soprattutto i più giovani spronandoli a dare il meglio. La prima cosa che mi è venuta in mente quando mi ha chiamato il direttore è stato sicuramente il ricordo della tifoseria poiché, quando tre anni fa sono stato qui da avversario, ricordo un clima caldissimo e un bel gruppo tifosi che in queste categorie è difficilissimo trovare. Adesso però non vedo l’ora di averli dalla mia parte perché sono sicuramente un valore aggiunto che può fare la differenza, soprattutto nei momenti più complicati. Quello che posso promettere ai tifosi è che daremo sempre il massimo ad ogni partita, uscendo dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto”.