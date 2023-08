Luzi torna al Casal Barriera

Nuovo ritorno al Casal Barriera che riabbraccia Andrea Luzi per una stagione che vedrà i gialloverdi vogliosi di riscatto inseriti nel girone B del campionato Promozione.

"Torno in questo ambiente che conoscono molto bene, con tutta la voglia di di mettermi al servizio di una squadra giovane, ma ambiziosa. Matura secondo me al punto giusto per togliersi delle belle soddisfazioni"- dichiara Luzi che ha già lavorato in passato con mister Aliberti.

Per la stagione alle porte: "Non esistono vere difficoltà, la competitività di un raggruppamento è importante per tirare fuori ancor di più il meglio di noi stessi. Lo merita il Casal Barriera, lo merita quest'ambiente, questi tifosi e la dirigenza tutta, a partire dal Presidente che da anni ci mette tutta la sua disponibilità e l'impegno per non farci mancare nulla. A livello personale torno con la voglia di togliermi qualche sassolino dalle scarpe, fare delle belle prestazioni, ovviamente i gol e dare il meglio per la squadra, che è la cosa più importante. Non vediamo l'ora di iniziare la stagione e scendere in campo per le partite che contano".