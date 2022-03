Cardillo e Lorusso guidano l'Ostiamare contro il Muravera

Squadra in casa

Tutto nel secondo tempo per l'Ostiamare, che sbriga la pratica Muravera con una ripresa di livello e un uno-due firmato da Cardillo e Lorusso in sei minuti. Orchi e Lorusso nel primo tempo sfiorano il gol ma nella ripresa ci pensa Cardillo a scuotere il tabellino dei marcatori. Tutti e due gli assist sono di Bertoldi, anche se il primo gol è merito soprattutto di Cardillo, che dopo aver stoppato la palla si libera del marcatore e trova un gran sinistro. L'Ostiamare sale così a 38 punti, a cinque lunghezze di distanza dall'Afragolese quinta.

Ostiamare - Muravera 2-0

OSTIAMARE: Trovato, Vagnoni, Camara, Tirelli (36’st Pellacani), Orchi, Berardi, Bertoldi, Sabelli, Cardillo (43’st Franchi), Lorusso, Compagnone (29’st Ippoliti). A disp.: Borrelli, Lazzeri, De Marco, Romeo, Bianciardi, Marcheggiani. All.: Mastrodonato.

MURAVERA: Oliva, Mileto, Moi, Cadau, Arvia (25’st Rossi), Demontis, Mancosu, Moran Blanco (1’st Nurchi), Piroddi (1’st Del Gaudio), Derbali, Bregasi (33’st Mereu). A disp.: Floris, Garau, Grella, Massoni, Satta. All.: Francesco Loi (Squal., in panchina Carta).

ARBITRO: Ciro Aldi di Lanciano.

MARCATORI:21’st Cardillo, 27’st Lorusso (OM).