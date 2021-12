Carbone e Mastropietro fanno volare la Vis Artena contro il Gladiator

Ancora un passo avanti per la Vis Artena, che si regala un Natale tranquillo grazie ai gol di Carbone e Mastropietro nel finale di entrambi i tempi, abbastanza per battere un Gladiator volitivo ma che resta a solo due punti di vantaggio sul posto retrocessione occupato dall'Insieme Formia. La Vis Artena trova così tre punti cruciali a distanza di un mese, in cui aveva disputato l'ultima partita di campionato (la decima) contro il Cassino, per poi vedersi rinviare cinque partite consecutive a causa del COVID-19. La squadra di Perrotti ora ha solo diciotto punti in campionato, ma con tante partite ancora da disputare e solo otto punti dall'ultimo posto playoff dell'Ostiamare c'è ancora tanto spazio per recuperare.

VIS ARTENA - GLADIATOR 2-0

VIS ARTENA Manni, Pompei, Capodaglio (30'st Lucchese), Sfanó, Paolacci, Capotosti (46' Maini), Mastropietro, Odianose (30'st Magliocchetti), Contucci, Di Vico, Carbone PANCHINA Chingari, Taviani, Vittucci, Negro, Aglietti, Talone ALLENATORE Perrotti

GLADIATOR Merola, De Foglio, Cassaro, Massa (21'st Esposito), Caruso, Tomi, Garzia, Floro T., Strianese, Arrivoli (45'st Boiano), Dammarco PANCHINA Casillo, Passaro, Della Valle, Fischetti, Gravina, Perfetto

MARCATORI Carbone 40'pt, Mastropietro 43'st

ARBITRO Cosseddu di Nuoro

ASSISTENTI Piombini di Città di Castello, Lauri di Gubbio

NOTE Ammoniti Pompei, Di Vico, Carbone, Cassaro Angoli 6-3 Rec. 3'st?